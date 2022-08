Tervist! teadlased avastasid, et käsnad «aevastavad»

Lima aevastamine võib organismide jaoks olla üks vanimaid viise soovimatutest jääkidest vabanemiseks. Rühm teadlasi leidis, et käsnad, üks vanimaid eksisteerivaid mitmerakulisi organisme, «aevastavad» ja puhastavad nii oma sisemisi filtrisüsteeme, mida nad veest toitainete püüdmiseks kasutavad. Lisaks leiavad autorid, et teised, käsnadega koos elavad loomad kasutavad nende lima toiduna. Nende leiud avaldati 10. augustil ajakirjas Current Biology .

Kuigi merebioloogid on sellest käitumisest juba aastaid teadlikud, näitavad selle teadustöö autorid, et need aevastajad vabanevad materjalidest, mis käsnade jaoks kasutud on. «Teeme selgeks: käsnad ei aevasta päris nii inimesed. Neil võtab aevastamine aega pool tundi. Aga nii käsna kui ka inimese aevastamine eksisteerivad jäätmete kõrvaldamise mehhanismina,» ütles Amsderdami ülikooli mereökoloog ja töö vastutav autor Jasper de Goeij ajakirjale Science Daily.