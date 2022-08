NEW SCIENTIST ⟩ Kui krüptovaluutad on häkkimatud, siis kuidas neid miljonite kaupa varastatakse?

Suured krüptovaluuta vargused tekitavad muret selle pärast, kas digivaluutadesse on ohutu investeerida. Eelmisel nädalal ilmnes, et USA krüptovaluuta firmat Nomad on tabanud 190 miljoni dollari suurune häkkimine ning kauplemisteenus ZB Exchange on peatanud väljavõtted pärast arvatavat 5 miljoni dollari suurust kaotust häkkeritele. Sarnane summa varastati kahe kuu eest ka ettevõttelt Solana. Arvatakse, et Põhja-Koreas baseeruv grupp on erinevates krüptovaluutades 100 miljonit dollarit ära šifreerinud. Kui turvalised on bitcoin ja muud krüptovaluutad?