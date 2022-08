Pennsylvania osariigis Philadelphias asuva Rushton Woodsi looduskaitseala alusmetsas liikudes põikame mööda sel hommikul üles seatud 12 meetri pikkustest uduvõrkudest: need on valmistatud ülipeenest niidist, mille sisse linde ohutult püüda saab. Eshleman loodab ühe must-oranži kirju linnu võrku püüda, et ta seljale kummikarusuurune saatja kinnitada.