NEW SCIENTIST ⟩ Kas koroonavaktsiinid suudavad pandeemia lõpetada?

Mõned immunoloogid arvavad, et sellised teise põlvkonna vaktsiinid võivad toimida nii hästi, et kui piisav hulk inimesi on vaktsineeritud, peatavad need viiruse täielikult. «Peame olema ettevaatlikud, et mitte anda katteta lubadusi, kuid potentsiaalselt on see kasulik võimalus,» sõnas Dublini Trinity kolledži teadur Ed Lavelle.