Teadlased avastasid ämblikel REM une. Kas nad näevad õudusunenägudes inimesi?

REM (ing rapid eye movement) uni ehk kiirete silmaliigutustega uni on une etapp, mille jooksul inimesed unenägusid näevad. Teiste loomade unetsüklitest teame me tänaseks veel väga vähe. Kõige enam on uuritud selgrooliste ning lindude magamist, sest liikuvad silmad pole üldse kõigile elusolenditele omased. Kuid hüpikämbliklastel, nagu ka kõigil teistel ämblikutel on lausa kaheksa liikuvat silma, mida uurida.