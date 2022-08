ÜRO: eelmine kuu oli üks kolmest kõige kuumemast juulist

Viidates Euroopa monitooringuteenistuse Copernicus värsketele andmetele, ütles ta, et 2022. aasta juuli oli veidi jahedam kui sama kuu 2019. aastal ning veidi soojem kui 2016. aasta juuli.

«Nende kolme kuu erinevus on väga väike, mistõttu me ütleme üks kolmest kõige kuumemast,» seletas Nullis.

Seda hoolimata asjaolust, et ilmastikunähtusel La Niña, mis on hoidnud maailma pea katkematult haardes alates 2020. aasta septembris, on olnud jahutav mõju.