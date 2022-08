Malai saarestikus, Borneo džunglites kasvavad taimed omavad lugematul hulgal nutikaid omadusi, mis aitavad neil tihedat konkurentis pakkuvas keskkonnas naabirite ees edu saavutada. Kanntaim Nepenthes gracilis on üks geniaalsemaid: selle komplektsed kannukujulised lehed on varustatud varikatuselaadse rippuva kaanega, mis muutub vihma käes sipelgate jaoks surmavaks hüppelauaks.