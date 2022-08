Sotsiaalteadlased energiapöördest: tarbimise vähendamiseks on vaja lahti mõtestada vajadused

«Kas see on tõeline rohepööre, kui vahetame põlevkivi lihtsalt selle vastu, et meil on ­terve Eestimaa tuugeneid täis ja ­põllud kaetud päikesepaneelidega?» küsib Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergia ekspert Ingrid Nielsen. Vastus on ei ja põhjuseid on palju: ka taastuv­energiasse tuleb panustada taastumatuid ressursse, samuti on sellel oma hind elurikkusele.