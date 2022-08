Miks pole Jupiteril ilusaid rõngaid nagu Saturnil? Teadlased süüdistavad kuusid.

Küsimus, miks planeedil rõngad puuduvad on teadlaseid pikalt painanud. California Riverside ülikooli astronoomid leidsid oma äsjailmunud teadustöös dünaamilise modelleerimise tulemusena, et rõngavaesuse põhjustajateks on Jupiteri neli kuud: Europa, Io, Ganymede ja Callisto.

Jupiteri kuud Foto: NASA

Galileo kuudena tuntud nelik tekitab planeedi ümber märkimisväärseid dünaamilisi takistusi, mis piiravad rõngaste teket ka kõigi teiste eelduste täitumisel. Kuigi ka Saturni ümber tiirleb hulganist kuusid, on nende mõju planeedile väikesem.

Jupiteri kaaslane Ganymade on kogu päikesesüsteemi suurim kuu - suurem kui Merkuur ja Pluuto ning Marsist vaid neljandiku jagu väikesem. Jupiteri ja Galileo kuusid jäljendav mudel näitas, et kuude gravitatsiooniline tõmme on piisavalt tugev rõngaid moodustavate jääkildude orbiidilt väljatõukamiseks või lausa endale röövimiseks.

Tehniliselt Jupiteril siiski on rõngas. James Hubbi kosmoseteleskoobil õnnestus peenike rõngariba ka pildile saada. Siiski nentisid töö koostanud teadlased, et Saturniga võrdväärseid rõngaid pole Jupiteril kunagi olnud ning ilmselt see nii ka jääb.