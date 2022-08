Kliimamuutused hävitasid Ida-Euroopa hiidpanda

Paleontoloogid analüüsisid ligi 60 aastat Bulgaaria rahvuslikus loodusmuuseumis hoitud karuhambaid - ühte purihammast ja ühte kihva. Leitud geneetiline materjal avaldas, et need hambad kuulusid hästi tuntud bambusearmastajast hiidpanda sugulastele. Seni tundmatu liigi toitumine oli aga nõbu omast erinev - hammastelt leitud süsijäänused, mis andsid leiule ka musta alatooni, viitavad sellele, et see iidne panda elas soistes metsades.