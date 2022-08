Kosmoseagentuurid leiutavad tõllaratast

James Webbi teleskoop on järjekordselt tohutu aja- ja kosmilise tolmuhunniku alla piilunud ning jäädvustanud kujutise ühest Universumi veidramast galaktikast. Nagu kombeks saanud, on ühtlasi tegu ka võimalusega demonstreerida, kuivõrd võimsam on Webb oma eelkäijast Hubble’ist, mis sedasama tähesüsteemi 1995. aastal pildikeelde tõlkis.