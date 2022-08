Meie jaoks on tähed universumi kõige silmapaistvamad ja olulisemad taevakehad. Need termotuumasünteesi reaktorid lõid elemendid, mis moodustavad meie keha ja planeedi, millel me elame, ning üks neist toodab soojust ja valgust, mida elu Maal toimimiseks pidevalt vajab. Meie oma Päikesest kaugemale vaadates avaneb uskumatu mitmekesisus - seal näeme tähti igas eluetapis, sünnist surmani.