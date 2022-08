Jahutus tundub lõunamaades oluline, aga miks vajab kaugjahutust Eesti?

Valdavalt kasutatakse külma tootmiseks kaugjahutuses heitsoojust, näiteks koostootmisjaamade soojust, mida kasutatakse absorptsioonjahutite abil, samuti kompressorjahuteid või vabajahutust.

Tallinnas kasutatakse kaugjahutust näiteks Utilitase Ülemiste jaamast kohe kõrval asuva Fahle Pargi ärikvartali jahutamiseks. Foto: Riho Kirss / Utilitas

Viimane on nendest kõige keskkonnasõbralikum lahendus – sellisel juhul ammutatakse külma lähedalasuvast veekogust ja lisanduvat energiat on vaja vaid vee pumpamiseks. Tartus kasutatakse vabajahutuse ammutamiseks Emajõge, Tallinnas on võimalik kasutada merd või Ülemiste järve.

Kaugjahutus nõuab klientide lähedust

Sealjuures on väga oluline panna tähele, kes on piirkonnas paiknevad potentsiaalsed tarbijad ja kui kaugel nad jahutusallikatest asuvad. Kaugjahutuse puhul on peavad tarbijad asuma tootmiskohale oluliselt lähemal kui kaugkütte puhul, sest kaugjahutuse torud on kordades laiemad kui kaugkütte omad ja seetõttu on suurem ka vee pumpamisele kuluv energia.

Kuna kaugjahutuse torud on laiemad, teeb see ka võrgu rajamise alginvesteeringu suuremaks, kuigi nõuded torude soojapidavusele pole nii kõrged kui kaugkütte puhul. Et tarbijaid meelitada kaugjahutusega liituma, kasutavad ettevõtted erinevaid hinnaskeeme ja lahendusi.

Energiakasutus läheb efektiivsemaks

Heitsoojuse kasutamine kaugjahutuses aitab tõsta koostootmisjaamade energiakasutuse efektiivsust, kuna koostootmisjaamad vajavad soojuskoormust, et elektrit toota. Kuna suvel on soojuskoormus tühine, siis peavad koostootmisjaamad suvel üleliigse soojuse laskma jahutitesse (kus see kasulikku rakendust ei leia) või siis üldse töö seiskama. Tootes jahutust on aga võimalik see soojus kasulikult ära kasutada ja seeläbi kasutada energiat palju tõhusamalt.