Karusselli meenutavas bioreaktoris kasvasid tüvirakkudest organid

Pärast tüvirakkude ettevalmistamist asetasid teadlased tehisembrüod uuenduslikku emakat simuleerivasse bioreaktorisse. Nii said nad rakkude arengu igat sammu jälgida ning dokumenteerida. Üllatuslikul kombel arenes embrüode anatoomia samamoodi, nagu ka tavalise hiireema kõhus. Rakutasemel olid sarnasused muljetavaldavad ning õiged rakud alustasid arengut täpselt eeldatud hetkedel.

Sel nädalal ajakirjas Cell avaldatud teadustöö võib aidata bioloogidel arengumehhanisme sügavamalt uurida ning mõista, millised faktorid loodetes sünnidefekte põhjustavad. Uuringu töögruppi kuulunud tüvirakkude bioloog Jacob Hanna ütles ajakirjale Science antud intervjuus, et järgmisena loodab ta katset inimese tüvirakkudega korrata.

Katse läbiviimiseks asetasid teadlased tüvirakud koos embrüovälist kasvu esilekutsuva raku geeniliiniga petri tassile. Pärast viiepäevast edukat kasvamist tõsteti embrüod edasi bioreaktori toitainete ja kasvufaktorite lahusega täidetud pöörlevatesse katseklaasidesse.

Kaheksandaks päevaks olid hiirte tüvirakud tavapärasest loote arengust poole päeva jagu ees. Loodetel oli tuksuv süda, selgelt eristuv pea ja sabaots, algne aju ning arengujärgus lihased ja organid. Teadlased analüüsisid enam kui 40 000 säärase tüvirakust embrüo genoome ning leidsid, et kõik rakutüübid paiknevad kudede moodustamiseks õiges kohas.

Teadmata põhjustel jäi embrüote areng pärast kaheksandat päeva seisma. Teadlased loodavad tulevikus seda barjääri ületada ja arengut veelgi pikendada. Looduses kestab hiirte tiinus keskmiselt 20 päeva.

Teadlased leiavad, et tüvirakkude kasutamine on muna- ja seemnerakkudest embrüo kasutamisest eetilisem ja aitab vastuolusid vältida. Hanna loodab, et tuleviks suudavad nad inimese tüvirakkudest siirdamiseks vajalikke organeid kasvatada.