Austraalias ammutatakse energiat uutmoodi hooldusvabade lainemurdjatega

Turbiin on lihtsa konstruktsiooniga ning soolase mereveega kokku ei puutu, seega kestab palju kauem. Vee all pole ühtki liikuvat osa, mis võiks soolase vee mõjul laguneda või tormiga ära murduda.

Betoonist korpusega elektrijaam on ujuv ning seda võib vedada just sinna, kuhu vaja. Kuid lisaks saab selle ehitada kalda äärde lainemurdjatesse, millega muulid ja kaid võivad hakata ise energiat tootma samal ajal laineid peatades.

Uniwave on aastase katse jooksul näidanud, et toodab rohkem energiat, kui merepõhjast või pinnalt laineenergiat ammutavad elektrijaamad, sest õhukambrisse saab võtta kogu veesamba tekitatud energia ja seda on rohkem, kui pinnalainetel või põhjahoovustel.

Wave Swell Energy juht hindas uut energiajaama väga efektiivseks võrreldes teiste sarnastega. «Meie meeskonnal on hea meel, et saavutasime laineenergiast elektrienergiaks muundamise määra keskmiselt 45–50 protsenti. See on varasemate seadmetega võrreldes tohutu edasiminek ja näitab, et laineenergia saab asuda koos tuule- ja päikeseenergia ning energiasalvestusega tööle osana praeguse aja energiavõrgustikust,» ütles ettevõtte tegevjuht Paul Geason pressiteates.