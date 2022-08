See on koost, mis sobiks mõnesse vanemasse seiklusfilmi, kus 007-nimeline superkangelane teeb järjekordse kurikaela kahjutuks, kui see kavatseb kosmoses või vee all üleilmset võimu haarata. Seda paraku idanaabri juht aga teeb ja läänt ähvardades lubab ta ka sõjalist tegevust meredel, et küll natsidega, küll NATOga rinda pista. Olgu tegemist suurushullustuse või muuga, aga igatahes tekitab loodud kolevant piisavalt kõhedust, isegi kui kujutada ette, et selle ainsaks rolliks saab mõne suurema rannikulinna lähedal maavärina mõõtu tuumaplahvatuse korraldamine, et tekitatav tsunami segadust ning surma külvaks. Kui plahvatama pandaks 1961. aasta Tsaar-Pommi vesinikupommist topelt võimsam põrgumasin, võib veemass 500 meetri kõrguse lainena rannikule tormata, teel olevad linnad pühkida ning plahvatuses tekkinud radioaktiivset saastetki sisemaale kanda.