Hulkuvad läätsed, tuhksuhkur ja nõelad silmas - loe, kuidas vanasti kaed raviti

Rahvusarhiivi vanima eestikeelse arhivaali tiitlit kannab dokument, mis on väljastatud silma- ja haavaarst Sigismundus Awerbachile, kes on palunud Tartu raelt tunnistust oma ravimisoskuste kohta. 29. aprillil 1589 välja antud pitseriga tunnistuses kinnitavad Tartu linnapea ja raehärrad, et austatud ja üliasjatundlik („üliteadja“) kivide lõikaja ja silmade ravija isand Sigismundus Awerbach väärib palutud tunnistust. Awerbachi ravimisvõimeid kinnitavad sõltumatute tunnistajatena linnakodanikud Hans Karthusen ja Elias Rholler. Nad tunnistavad, et Awerbach on Tartu haigemajades ja seekides aidanud nägemisvaevustega inimesi. Nimeliselt on mainitud kaht naist (Anna- ja Katrina-nimelist) ning üht meest (Jurgen Schmitte), kes kõik pimedatena on Awerbachilt abi saanud. Tunnistuse eesti keelde tõlkimine osutab eestikeelse klientuuri olemasolule Tartus. Vanas tartu kirjakeeles teksti on lühidalt kokku võtnud Tartu ülikooli eesti keele kaasprofessor Külli Habicht.

Foto: Rahvusarhiiv