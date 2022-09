MÜÜDID JA TEGELIKKUS ⟩ Ajalooliselt pole alkohol Siberi põhjarahvastele sugugi nii tundmatu, kui arvatakse

Kogu maailmas leidub piirkondi, kus inimeste organismis pole ALDH-ensüümi. Seega pole väidetav suutmatus alkoholi omastada ‒ tegelikult on see organismi kaitserefleks just alkoholi omastamise vastu ‒ ainult asiaatide probleem.

Uuringud aga näitavad, et asiaatidel tuleb ALDH-puudulikkust ette päris palju; mitme suure piirkonna elanikud tõesti kuuluvad selle kategooria alla. Niisugune eripära on näiteks omane umbes pooltele hiinlastele. Kõigest hoolimata, isegi ALDH-puudulikkust uurinud teadlased on oma artiklites tihti hoiatanud, et on vale lükata alkoholiprobleeme geenide kaela, ja vaadata tuleks ka sotsiaalseid põhjusi.

Arktilise Siberi põlisrahvaste traditsioonilise suupoolise – külmutatud kalaviilude ehk stroganina – kõrvale pakutakse enamasti ka viina. Foto: Aimar Ventseli erakogu

Vähe uuritud elu osa

Ajalooliselt pole alkohol põhjarahvastele nii tundmatu, kui arvatakse. Euraasia põhjaosas jõudis alkohol põliselanike kätte hiina ja vene kaupmeeste kaudu juba keskajal. Ajaloolaste arvates hakkasid hiinlased Kaug-Idas ja Ida-Siberis kaubitsema 12. sajandil. Põhja-Ameerikasse võis alkohol jõuda viikingitega või siis iiri ja šoti vaalapüüdjate ning kaluritega, enne kui Kolumbus Ameerika ametlikult avastas.

Tõsiasi on aga see, et ajapikku muutus alkohol ihaldusväärseks kaubaartikliks. Juhtus sedagi, et alkoholiga harjumatud põliselanikud joodeti täis, et neilt poolmuidu karusnahku kätte saada. Kuna Siberi, Skandinaavia ja USA-Kanada põliselanike saatus ja ajalugu erinevad radikaalselt ‒ saamide ajalugu erineb isegi Skandinaavia riikide kaupa ‒, siis võtan vaatluse alla ennekõike Siberi rahvaste alkoholitarbimise.