Käsmust asutakse koguma andmeid NASA jaoks

«Meie partnerlus GLOBE Eestiga on suurepärane näide, kuidas saame koos sõpradega Eestist aidata ülemaailmsete väljakutsele, nagu kliimamuutused, vastu seista,» ütles Gabrielle Cowan, USA saatkonna ajutine asjur. «Tahan tänada kõiki õpilasi ja õpetajaid, GLOBE ning NASA korraldajaid ja Eesti partnereid, et olete pühendunud teadusele ja keskkonnaalase hariduse edendamisele. Teie töö kliimamuutustele vastu seista on nii oluline.»

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud keskkonnasuunitlusega haridus- ja uurimisprogramm. GLOBE igapäevaseks tegevuseks Eestis on keskkonnamõõtmiste- ja vaatluste tegemine ning andmete edastamine globe.gov andmebaasi. Andmed ja uuringud, mis kogutakse 2022. aasta ekspeditsiooni käigus, sisestatakse GLOBE´i Global Research Project Competition andmebaasi ja ka NASA maapinna, bioloogilise mitmekesisuse, mikrokliima ja veekogude seisundi andmete täiendamiseks.