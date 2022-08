Soome kvantarvutite firma sai 128 miljonit ja hakkab nüüd kliimamuutustega võitlema

Alates ettevõtte käivitamisest 2018. aastal on IQM-ist saanud kõige kiiremini kasvav kvantarvutite ettevõte. Firma toodab ülijuhtivaid kvantseadmeid ning on ka ainuke Euroopa ettevõte, mis juba praegu suudab tarnida täiskomplekti kvantsüsteeme. Konsultatsiooniettevõtte BCG andmetel võib tehnoloogia järgmise 15–30 aasta jooksul kogu maailmas luua kuni 850 miljardi dollari ulatuses lisaväärtust.

Kuna tegemist on paljulubava arvutitehnoloogiaga, suudab see pakkuda ülisuurt arvutusvõimsust, mis on võimsam, kui ükski superarvuti ning eeldatakse, et kvantarvuti kiirendab näiteks ravimite avastamist, muudab andmete krüpteerimist ja andmekaitset ning aitab finantssüsteemidel täpsemini ennustada.