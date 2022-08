NEW SCIENTIST ⟩ Kas paneksid oma koduaeda kunstmuru?

Edukaks aiapidamiseks on oluline teada, kas teie muruplatsil kasvavad valgusnõudlikud või varjutaluvad taimed, sest nende toitainevajadused on erinevad. Kõikidel taimedel on suhteliselt suur lämmastikuvajadus, sest klorofüll, mis mis võimaldab taimedel fotosünteesida, koosneb osaliselt lämmastikust. Varjutaluvatel sortidel on aga üldiselt madalamad lämmastikunõuded ja suuremad kaaliumi vajadused kui valgusnõudlikel taimedel. Usutakse, et kaalium aitab neil keerulistes tingimustes edukalt kasvada.

Kuigi muru paistis mulle üsna terve, teatas aednik, et aias hajustalt kasvav umbrohi eemaldatakse. Pidin päris tähelepanelikult vaatama, et murust laiemate lehtedega rohelist umbrohutaime märgata. See ajas mind muigama, sest mulle meenus sageli kuuldud mantra sellest, et umbrohud on lihtsalt «halva mainega head taimed». Paar päeva pärast sisse kolimist märkasin, kuidas umbrohud aeglaselt herbitsiidide all hääbunud olid. Hoov sai äärmiselt ühtse rohelise välimuse - taimne mitmekesisus oli taandatud vaid ühele varju taluvale rohuliigile.

Võttes arvesse, et muruhooldus nõuab ainuüksi Ameerika ühendriikide mandriosas aastas umbkaudu 11,3 triljonit liitrit vett, on keskkonnakaitseameti sõnul kunstmuruplatside kasutuselevõtt veekaitse seisukohast igati mõistlik otsus.