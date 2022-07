Unustage survepaak – vesinikust saab kühveldatav kütus

Lühikese ajaga on näidatud, mil moel pakkida jonnakat vesinikku tahkesse vormi ning seda sealt lihtsal moel vabastada. Seni on vesinikukütust püütud tallele panna kahel moel: gaasina surve all või veeldatult. Kuigi kummagi hoiustamisviisiga on edukalt hakkama saadud, neelab nii kokku pressimine kui ka veeldamine märgatava osa vesinikku kätketud energiast.