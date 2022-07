Maailma suurim kõigesööja pole inimene ega karu vaid..

Kui suurimad maismaa loomad (ninasarvikud, elevandid, jõehobud) on taimetoitlased ehk herbivoorid, siis neist kordades suuremad veeloomad (vaalad ja haid) on üldjuhul karnivoorid ehk loomtoidulised. Ootamatult selgus, et üks merehiiglane tahab aeg-ajalt ka salatit süüa.