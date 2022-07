Vesinik kotti: väärtuslikku rohegaasi saab pulbrina vedada, kasutamiseks lisa vaid vett

Pulbriline aine Si+, milles vesinikku nii-öelda hoida, ongi tegelikult liiva lähteaine ehk räni. Kui gaasi vaja kasutama hakata, tuleb kotis olevale sõmerale pulbrile lisada sobivas koguses vett ning eralduv vesinik turvaliselt kinni püüda, mis on palju lihtsam, kui plahvatusohtlikku vesinikku gaasilisel kujul surveballoonides vedada. Järgi jääb ränioksiid ehk liiv.

«EAT on välja töötanud poorse ränimaterjali Si+, millel on võime toota veega kokkupuutel ülipuhast vesinikku ning mis toimib tahkes olekus vesinikku säilitava materjalina – kompaktse, vastupidava ja kergesti transporditavana, mis lahendab paljud vesiniku kasutamisega seotud probleemid,» ütles ettevõtte tegevjuht Albert Lau eelmisel nädalal välja tulnud pressiteates.

Keemilise reaktsiooni võib käima tõmmata temperatuuridel 0-80 °C, seega põhiline, et poleks liiga kuum ning valitseksid plusskraadid, mis on ka mõistlik, sest jääd segada ei saa ja keeva veega on ka keeruline vesinikku tootma hakata.