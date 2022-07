NEW SCIENTIST ⟩ Kuidas tšillitaimed põhjamaises kliimas kasvama panna

Tšillitaimede koduks on soojad piirkonnad Lõuna-Ameerikas. Seega ei ole nende viljad kasvuhooneta inimeste jaoks parasvöötme piirkonnas kasvatamiseks loomulikud kandidaadid. Kuid nad kasvavad hästi ka potitaimedeks, nii et kui teil on sobiv koht akna ääres, et neid siseruumides kasvatada, saate siisiki head tšillipipra saaki nautida.

Tšilli on nii väärtuslik kulinaarne lisand, sest see sisaldab kemikaali nimega kapsaitsiin, mis seondub meie keelte soojusretseptoritega, mis kannavad nime TRPV1, vallandades tundmusi, mis ulatuvad sõltuvalt kontsentratsioonist kipitusest agooniani. Selle protsessi avastaja võitis 2021. aastal Nobeli füsioloogia- ja meditsiiniauhinna.

Sellise keemilise sõja põhjus on ebaselge. Üheks teooriaks on, et tuline vürts ei lase imetajatel puuvilju nahka pista. Seega saavad neid süüa vaid linnud, kelle soojusretseptorite ehitus on veidi erinev ning muudab neid teravuse suhtes vähem tundlikuks, võimaldades neil taime seemneid imetajatest kaugemale kanda. Kui putukas taime hammustab, piirab kapsaitsiin seenhaiguste levikut. Nii või teisiti leidub hulganisti inimesi, kes tšillit oma taldrikul naudivad.

Nende koduseks kasvatamiseks idandage mõned seemned hilistalvel või varakevadel päikesepaistelisel aknalaual kilekottidega kaetud pottides, mis on nagu miniatuursed kasvuhooned.

Kui seemikud kasvama hakkavad, võib katte eemaldada ja taimi järk-järgult suurematesse pottidesse ümberistutada. Soojematel päevadel võite piisavalt suureks kasvanud taimed päikesepaistelise ilmaga õue viia, kuigi see võib teie saaki vähendada.

Õied peaksid olema isetolmlevad, kuid soovitan neid kindluse mõttes õrnalt raputada, et õietolm emakasuudmesse jõuaks. Mõned kasvatajad rakendavad eriti vürtsikate viljade saamiseks erinevaid strateegiaid, näiteks rebivad nad viljade valmimise ajal taimelt lehti nagu herbivoorid – see peaks taimi enda kaitseks rohkem kapsaitsiini tootma panema. Võib lihtsalt osta sorte, mis on loomulikult teravamad, nagu näiteks Prairie Fire – valik on suur.

Sel aastal proovin ma midagi uut ja katsetan tšillitaime ületalvitamist. Erinevalt taime suvistest vajadustest on nüüd eesmärk saavutada parajalt jahe temperatuurivahemik, 5 °C kuni 12 °C. Olenevalt ilmast võib see olla näiteks kuuris, garaažis või verandal.

Enne ületalvitumist koristage allesjäänud viljad ning lõigake ära kõik oksad. Peavars jätke vaid 15 sentimeetri pikkuseks. Mugavuse huvides asetage taim väiksemasse potti, vajadusel korrastades juurepalli ja paigutage taim sobivasse kohta. Kastke ainult siis, kui komposti kuivama hakkab.

Hilistalvel või varakevadel saate taime taas äratada, tõstes ta soojale ja päikesepaistelisele kohale. Nii saate tulevasel suvel hea viljasaagi.