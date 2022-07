Taani astronoom avastas Webbi teleskoobi abil kosmilise grillipeo jäänused

Kopenhaageni ülikooli astronoomi Gabriel Brammeri loodud Messier 74 kujutis on saadud Webbi kosmoseteleskoobi lähetatud andmetest. Lillad alad moodustuvad soojust kiirgavatest orgaanilistest molekulidest: sellega on kinnitust saadud oletusele, et seal moodustub orgaaniline aine.

Foto: Gabriel Brammer/Kopenhaageni ülikooli Nils Bohri instituudi Kosmosekoidiku keskus