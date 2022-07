NEW SCIENTIST ⟩ Avastati järjekordne meeste südamehaiguste põhjustaja

DNA on pakendatud kromosoomidesse, kusjuures enamik mehi ja transsooliseid naisi kannavad ühte X- ja ühte Y-kromosoomi ning enamik naisi ja transsooliseid mehi kannavad kahte X-kromosoomi. Mõnel inimesel on ka muid kombinatsioone, näiteks XXY või XYY.

Mitmekümne aasta eest avastati, et osal XY-kromosoomidega sündinud inimestel ei ole kõikides immuunrakkudest Y-kromosoomi, ning et selle puudumine muutub vanuse suurenedes sagedasemaks. Näiteks 40 protsendil 70-aastastest meestest ei ole vähemalt mõnes veres leiduvas immuunrakus Y-kromosoome.

Tänaseni on selle kindel põhjustaja teadmata, kuid see võib olla tingitud asjaolust, et Y-kromosoom on võrdlemisi väike ja kannab soo määramise ja sperma tootmisega tegelevate geenidele lisaks üsna vähe geene. Seega suudavad immuunrakke tootvad tüvirakud ellu jääda ka siis, kui nad DNA kopeerimisel Y-kromosoomi kaotvad. Teist kromosoomi kaotades, surevad rakud suurema tõenäosusega.