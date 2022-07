AK ⟩ Puugid – osavad ratsanikud, kes võivad tuua ka halbu sõnumeid

Vahel küsitakse mu käest, kes on meie looduses kõige ohtlikum loom. Pärast väikest mõtlemist annan vastuseks: puuk. Ohtlik pole mitte puugihammustus ise, vaid see, et verd imevast puugist võime saada mõne ebameeldiva haiguse. Kuid seepeale üksnes puukidega tarmukasse võitlusse astumine on mõneti eksitav. Puuk on vaid sõnumitooja.