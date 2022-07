Hispaanias hakati päikese abiga õhust ja veest lennukikütust tootma

Laborites on sellist viisi süsinikul põhinevat kütust saadud juba aastaid tagasi , kuid küsimus oli selle tööstuslikus tootmises. «Oleme esimesed, kes demonstreerisid nii-öelda päikesetornide süsteemis toimivat termokeemilist protsessi algusest lõpuni ehk veest ja süsihappegaasist lennukikütuse tootmiseni,» ütles üks projektis osalejatest, Zürichi riikliku tehnoloogiainstituudi (ETH Zürich) professor Aldo Steinfeld. Tema juhtimisel tehtud teadustöö avaldati eile teadusajakirjas Joule .

Kuna kliimasoojenemisse annab suure panuse just lennuliiklus, siis on sellel tehnoloogial eriline tähendus süsiniku heitkoguste vähendamisel, usuvad teadlased. Päikeselised ja kuumad ilmad ise soodustavad taolisel viisil lennukikütuse valmistamist õhusaastest ehk süsinikdioksiidist, mida peetakse üheks kliimasoojenemise põhjustajaks. Seni on aga lahenduse üheks nõrgaks kohaks haruldase muldmetalli kasutamine. Kuid õnneks saab ühendit korduvkasutada üsna väikeste kadudega.