James Webbi kosmoseteleskoop sai meteoriidiga vigastada rängemalt, kui esialgu arvati

James Webbi kosmoseteleskoop on ehitatud selliselt, et oma eluea jooksul võibki see korra kuus mikrometeoriitidega pihta saada, kuid maikuus tabas maailma üht kalleimat kosmoseinstrumenti siiski ootamatult ja erakordselt suur kamakas. Nüüd, pärast täpsemaid analüüse on selgunud, et kahjustus mõjutab ka Webbi tehtavate piltide kvaliteeti.