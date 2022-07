Apple tahab kümne aasta jooksul vahetada nutitelefonid virtuaalprillide vastu

Kummadki prillid pole tehnoloogiliselt midagi uut, sest samasuguseid tooteid on teinud nii Microsoft, Google, Facebook kui ka paljud teised, kuid Apple’il on kombeks taas see valdkond kasutajasõbralikumaks muuta ning pakkuda välja mugavamaid lahendusi, nii et virtuaalreaalsuses pikemalt olek ei ajaks enam iiveldama. Näiteks peetakse üheks eeliseks Apple’i enda arendatud kiibistiku M2 või M3 kasutamist, mis suudab piisavalt kiiresti kujutisi arvutada, et ei tekiks mingit märgatavat viidet või pildimoonutusi.