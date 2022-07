NEW SCIENTIST ⟩ Populaarseimad veebilehed lubavad endiselt väga halbu paroole

Amazon ütles New Scientistile, et soovitab kasutajatel seadistada kaheastmelise autentimise ning et ettevõte võib «sisselogimisel kehtestada täiendavaid autentimistingimusi», kui turvariski tuvastab. Intuiti asejuht Alex Balazs lubas leide uurida ning rõhutas, et Intuit kasutab mitmeastmelist autentimist ning pettuste avastamise süsteemi. Teised eelmainitud firmad New Scientisti kommentaaripäringule ei vastanud.