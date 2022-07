Teadlased disainisid pinna, mis aitab vett keeta hoopis säästlikumalt

Parem tõhusus tuleb kolme erinevat tüüpi pinna kombinatsioonist kolmes erinevas mastaabis. Ajakirjas Advanced Materials avaldatud MIT-i teadlaste Youngsup Songi, Evelyn Wangi ja veel nelja kaasteadlase uuringu esialgne leid on veel laborikatsetuste tasemel ning praktilise tööstusliku protsessi väljatöötamiseks on vaja veel rohkem uuringuid.

Keetmisprotsessi kirjeldavad kaks peamist parameetrit: soojusülekandetegur ja soojusvool. Materjalide valikul on tavaliselt nende kahe vahel pöördvõrdeline seos ehk kõik, mis üht neist kahest parandab, muudab teise näitaja halvemaks. Kuid mõlemad on süsteemi tõhususe seisukohast olulised ja nüüd, pärast mitu aastat kestnud uuringuid, on MIT-i tiim leidnud lõpuks võimaluse kahte omadust korraga parandada, kombineerides lisaks materjalile ka selle pinnale lisatud erinevaid tekstuure.

Dr Songi sõnul on keetmine väga tõhus, kui keemispinnal on väga palju mullikesi, aga kui kokkupuutepinnale tekib liiga palju mulle, võivad need ühineda, mis tekitab keemispinnale nii-öelda aurukile. See omakorda raskendab soojusülekannet kuumalt pinnalt vette ja vee soojendamine nõuab rohkem energiat.