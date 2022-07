Teaduse lühiuudised

Päikesetormid võivad põhjustada tuhandeid surmasid

Harvardi ülikooli teadlased uurisid andmeid surmade kohta 1985.–2013. aastani 263 USA linnas. Nad võrdlesid südamega seotud surmajuhtumite arvu päikesetormide andmetega ning leidsid, et rohkem südamehaigustega seotud surmajuhtumeid esines päevadel, mil päikesetormid olid Maa magnetvälja häirinud. Teadlased hindavad, et igal kõrge päikeseaktiivsusega aastal suri USAs südamerabanduse või teiste südame-veresoonkonna probleemide tõttu 5500 inimest rohkem kui tavaliselt. Nad avastasid ka, et meeste südame löögisageduse varieeruvus oli väiksem päevadel, kui päikesetormid olid viimase 24 tunni jooksul Maa magnetvälja häirinud – märk sellest, et südamed olid stressis. See seos oli eriti tugev südamehaigustega meeste puhul. New Scientist