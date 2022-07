SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kas elektriga kütmine on odavam kui puudega?

Praegu maksab üks selline tornitäis halge terve varanduse – pea 300 eurot. 2017. aastal, kui see foto tehti, sai neid lageda taeva all hoida. Nüüdsed küttepuude hinnad eeldavad varsti juba relvastatud valvet.

Halupuude hinnad ei tee isegi enam mingeid piruette. Kalliks läinud gaas ja elekter on teinud küttepuude müüjatest eeloleva talve künnisel sama ihaldatud tegelased, nagu seda on mitmetes läänemaades olnud Poola torumehed. Kui üks mu kolleegidest tahtis teha katse – osta palgirondi, saagida selle pakkudeks ja raiuda halgudeks, mõõta ära ja vaadata, kui palju saaks palgitihumeetrist haluruumimeetrid ja mis see maksma läheks –, laitsid palgimüüjad selle plaani kohe maha. Mõistagi pole põhjust niisama konkurendil tekkida lasta. Isegi kui see on ajakirjanik, kes katset teeb – mine tea, äkki hakkab meeldima ja vahetabki ametit.