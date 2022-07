Seni pole teada, et ükski riik oleks autonoomseid relvi lahingus kasutanud. Nende võimalik lahinguväljale toomine on vastuoluline, sest need robotid valivad ja ründavad sihtmärke ilma inimliku järelevalveta. Relvakontrolliga tegelevad organisatsioonid võitlevad praegu siduvate rahvusvaheliste lepete nimel, et kuidagi reguleerida selliste masinate võimalikku kasutamist, nii nagu on juba olemas rahvusvahelised kokkulepped keemia- ja bioloogiliste relvade puhul. Seda pidurdavad aga praegused sündmused Ukrainas.