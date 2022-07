Zuckerberg lasi valmis meisterdada roboti, mis teeb igaühest kunstniku

Meta ehk endise nimega Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg näitas nende uue superarvuti sees pesitseva tehisintellekti uut oskust: kui inimene joonistab ette lihtsa visandi, oskab tehismõistus selle realistlikuks pildiks maalida. See omadus on kasulik näiteks Metaversumi tehismaailma sisustamisel. Zuckerberg loodab, et see saab peagu Facebooki asendajaks, kus inimesed suhtlemas hakkavad käima.