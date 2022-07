Kuidas rähnidel toksimisest pea valutama ei hakka?

Vaatepilt rähnist, kes oma nokaga halastamatult 20 korda sekundis vastu puud taob, tekitab paratamatult küsimuse, kuidas ta aju sedasi terveks jääb? Aastaid on usutud, et lindude peas on mitmeid aju kaitsvaid struktuure, mis lööke edukalt summutavad. Nende kolju ehitusest inspireeritult on isegi amortisatsioonimaterjale ja -varustust ehitatud.