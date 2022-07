NÄDALA TEADUS ⟩ Saksa astronaut Matthias Maurer: Mustalt merelt Ukrainasse lastavad Vene raketid on kosmosest vaadatult nagu peo peal

Maureri unistus kosmosesse minna sai alguse üsna kindlal hetkel: «Otsustasin 2008. aastal, et tahan kosmoses ära käia,» vastab astronaut küsimusele, millal otsus sündis, sekunditki mõtlemata. «See oli kuskil märtsis-aprillis, kui tulin koju, lülitasin televiisori sisse ja seal öeldi uudistes, et Euroopa Kosmoseagentuur otsib astronauti. Mulle küll pakkus kosmos palju huvi, aga polnud veel kunagi mõelnud sinna ise minna. Siis tuligi idee, et peaks proovima. Meil on rahvusvaheline kosmosejaam ISS, teadlased, kes tegelevad seal katsetega, üleval orbiidil on rahvusvaheline tiim erinevatest riikidest. See kõik tundus siis väga põnev seiklus.»