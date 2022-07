Kliimamuutuste mõju kvantifitseerimiseks on mitmeid viise, üheks neist on kaaluda, kuidas võiks soojem maailm muuta kliimat kohtades, kus inimesed ajalooliselt elanud on. Exeteri ülikooli teadlane Tim Lenton ja tema kolleegid leidsid, et viimase 8000 aasta jooksul on inimesed koondunud temperatuurivahemikesse, kus kodustatud põllukultuurid kõige paremini kasvavad. Inimeste rahvastikutihedused on kõrgeimad kohtades, kus aasta keskmine temperatuur on umbes 13°C või 27°C juures.