Eestit külastanud astronaut: olin esimene katsejänes eestlaste tehnoloogia-eksperimendis

Mis Kosmosefestivalil veel toimus?

Festivali peakorraldaja Katriin Kristmanni sõnul on tegu selle suve ambitsioonikaima teaduspeoga: «Astronaudi esinemine Tallinnas on Eesti kosmoseajaloos esmakordne sedalaadi kohtumine. Loodame, et innustame sellega ka kohalikke andekaid inimesi ning varsti on meil ka Eesti esimene astronaut.» Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi direktor Antti Tamm on rõõmus, et ESTCube noored on andnud kosmose tutvustamisele uue hoo. «Mida rohkem me kosmost uurime, tunneme ja vastutustundlikult kasutame, seda paremini mõistame ka oma koduplaneeti ja oskame tema eest hoolitseda,» ütleb ta.