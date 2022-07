Jupiteri polaartsüklonite mõistatuse vastus peitus Maa ookeanides

Jupiteri atmosfäär on kohati üks Päikesesüsteemi kõige turbulentsemaid. Tänu kosmosesõiduk Junole teame, et hiigelplaneedi poolused on koduks gigantsetele ning püsivatele tsüklonitele, mis pöörlevad ümber madalrõhualade. Tsüklonite arv pole alates nende 2016. aastal avastamist muutuud - neid on põjapoolusel tänaseni kaheksa ja lõuapoolusel viis.