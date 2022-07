Fotod ⟩ Maailm nägi erakordseid pilte tähtede sünnist ja surmast

Sest see masin teeb meie maailmapilti muutvaid fotosid. See, millest need kujutised kokku käivad, on universumist teleskoobipeeglile langenud valguse mõõdetavad omadused ehk spektrid. Need peeglid on mikrometeoriitidega mitu korda pihta saanud, aga minevikku vaatav masin on need paugud üle elanud.