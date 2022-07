Hispaaniast leitud inimlase fossiil võib olla Euroopa vanim

Teadlaste sõnul võib 30. juunil Põhja-Hispaaniast Atapuerca mäeahelikust leitud inimlase lõualuutükk olla 1,4 miljonit aastat vana. Seni vanimaks tunnistatud Euroopast leitud inimlase fossiil leiti samast kohast 2007. aastal ja selle vanuseks määrati 1,2 miljonit aastat. Esialgne hinnang fossiili vanusele tuleb veel kinnitada, kuid kuna luutükk leiti kaks meetrit sügavamalt kui eelmine, on loogiline arvata, et see on vanem, on paleontoloogide seisukoht. AFP/PM