Tartu Ülikool tutvustab teadusmessil säästvaid energia- ja biotootmislahendusi

Tänavune ESOF on keskendunud keskkonnahoiule ja Eesti teadust tutvustav väljapanek koondab Eesti ülikoolide teadustöid, mis on seotud säästva ressursikasutusega.

Tartu Ülikooli gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessori ja labori juhi Kaspar Valgepea sõnul on see tehnoloogia keskkonnasäästlik alternatiiv traditsioonilisele suure ökoloogilise jalajäljega keemiatööstusele. «Selle võtmeteguriks on erilised atsetogeensed bakterid, kes suudavad oma elutegevuse käigus siduda heitgaasides leiduvat süsinikku biokütustesse ja keemiatööstusele vajalikesse ainetesse. Nii on võimalik bakteritele heitgaase või gaasistatud tahkeid jäätmeid «söötes» toota näiteks mitmesuguseid kütuseid, kemikaale ja bioplaste,» selgitas Valgepea.