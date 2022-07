Tehnikaülikooli teadlaste uus mudel prognoosib täpselt Läänemere lainekõrgust ja -suunda

Ennustus tehakse 72 tunniks ja see uueneb kaks korda päevas.

Lainemudel saab sisendandmed tuule kiiruse ja suuna kohta Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskusest ning see põhineb füüsikavõrranditel, mis arvestavad nii lainetuse teket, vastasmõju, levikut kui ka sumbumist.

Laineprognoosi järele oli suur nõudlus, samas see info seni puudus. Ivar Ansper Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonnast leidis, et mudel on suurepärane näide teadustöö jõudmisest riiklikuks operatiivteenuseks.