Ühendkuningriigi valitsus tahab oravatele rasestumisvastaseid tablette söötma hakata

Suurbritannias on 2,7 miljonit halloravat ja nende arvukus järjest suureneb. Kohalikke punaoravaid on vaid 140 000. Kaks liiki konkureerivad omavahel toidu pärast ning halloravad kannavad edasi ka oravarõugeid. Nemad ise on selle surmava haiguse suhtes immuunsed, kuid punaoravad seda ei ole. Halloravate kõrge arvukus ohustav ka noorte puude tervist. Traditsioonilised meetmed halloravatest vabanemiseks ei ole seni vilja kandnud, sest nad sigivad kiirelt ja populatsioonide arvukus taastub üsna ruttu.

Tänaseks on sealne looma- ja taimeterviseamet teinud katseid spetsiaalsete söötmiskastidega, kuhu teised liigid ligi ei pääse, Põhja-Inglismaa ja Walesi metsamaadel. Neid kaste on kasutanud hinnanguliselt 70 protsenti kohalikust halloravapopulatsioonist.

Keskkonna-, toidu- ja maaeluministeeriumi teadusnõunik Gideon Henderson ütles, et katsed näitasid, et meetodil on suur potentsiaal halloravate arvukuse piiramiseks neid tapmata. Ta lisas, et meetod aitab punaoravatel tagasi oma looduslikesse elupaikadesse jõuda ning samuti kaitsta Ühendkuningriigi metsamaad ja suurendada sealset elurikkust.