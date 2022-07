Hispaaniast leitud lõualuufragment võib olla Euroopa vanim inimlase jäänus

Teadlased peavad oma esialgse hinnangu fossiili vanuse kohta nüüd teaduslikke dateerimistehnikaid kasutades kinnitama. Kuid kuna lõualuufragment leiti umbes kaks meetrit sügavamalt kui 2007. aastal leitud lõualuu, siis «on loogiline ja mõistlik arvata, et see on vanem,» on paleontoloogide seisukoht.