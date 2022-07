Juba selle aasta juuni keskpaigast alustas Rootsi biotehnloogiafirma DeFaire Medical Lääne Euroopas uudse pohmelusetableti müüki. Sedapuhku peaks selle kasutaja varakult, nii 2 tundi enne kassiahastusega päädida võivat peohoogu, sisse võtma. Pohmeluse peamine arhitekt on maks, sest just selles muundatakse verre imbunud alkohol atseetaldehüüdiks ehk etanaaliks. Etanaal te organismis on peamiseks põhjuseks, miks punetab nägi, valutab pea ning ajab iiveldama ja kasvab südame löögisagedus.