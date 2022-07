NEW SCIENTIST ⟩ 7 suurt küsimust, millele James Webbi kosmoseteleskoop võib anda esimesed vastused

Tänu oma unikaalsetele võimetele lubab JWST piiluda universumi kaugeimasse minevikku. Infrapuna-observatooriumina, mille hiiglaslik peegel hõljub praegu Kuu orbiidist kaugemal, suudab see seade koguda valgust ka kõige nõrgematelt ja kõige kaugematelt tähtedelt ning galaktikatest – sellist valgust, mis on infrapunase lainepikkuse osas pärast miljardeid aastaid läbi paisuva universumi reisimist nii-öelda välja venitatud. Tänu seni ületamatule nurkeraldusvõimele näeb kosmoseteleskoop just neid objekte väga hästi. Infrapunaspektrograaf peaks aitama meil täpsemalt näha ka potentsiaalselt elamiskõlblike eksoplaneetide atmosfääris valitsevaid molekule.